Op 7 maart 2020 ging in de Antwerpse Stadsschouwburg onder ruime belangstelling de hitmusical ‘MAMMA MIA!’ in première. Enkele dagen later gingen de deuren van de theaters op slot en alle geplande voorstellingen werden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vandaag, exact één jaar later, zijn de vooruitzichten voorzichtig positief en is er goed nieuws voor de 45.000 ticketkopers: vanaf 30 juli hervatten we de voorstellingen in Stadsschouwburg Antwerpen. In Mamma Mia spelen bekende namen mee als Evi Hanssen, Tinne Oltmans en Ann Van den Broeck. Alle ticketkopers worden de komende dagen op de hoogte gebracht en omgeboekt. In de loop van volgende week gaan de resterende tickets in verkoop. Meer info over ‘MAMMA MIA!’ vind je op www.deepbridge.be