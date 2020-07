Organisator Antwerps vakantiesalon en Megavino legt de boeken neer

De expohallen in Vlaanderen lijden zwaar onder de onzekerheid over een heropstart. De organisator van het Vakantiesalon in Antwerp Expo is failliet verklaard, zo schrijven de kranten van het Mediahuis.

Beursorganisator Conceptum legde na dertig jaar de boeken neer. Het bedrijf organiseerde beurzen als het Vakantiesalon, de Belgian Boat Show, Megavino en Creativa. De sector zit al maandenlang in zwaar weer: beurzen mogen nog altijd niet doorgaan, zonder dat er zicht is op beterschap.