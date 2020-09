Organisator Boekenbeurs moet drastisch herstructureren

Boek.be, de organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen, overlegt met schuldeisers over een herstructureringsplan.

Door het wegvallen van de Boekenbeurs in 2020 zit de organisator naar eigen zeggen in zeer zwaar weer. De ondernemingsrechtbank kende Boek.be vrijdag bescherming tegen de schuldeisers toe. De inkomsten zijn sinds april, het moment van voorinschrijvingen voor de Boekenbeurs, volledig stilgevallen. Een kostenreductieoperatie en technische werkloosheid voor de meeste personeelsleden brachten te weinig beterschap. Daarom zal in de komende weken gepraat worden met de schuldeisers over een herstructureringsplan. Eerder had de organisatie al aangekondigd dat er noodgedwongen in het personeelsbestand geschrapt zal moeten worden.

Een tiental personeelsleden zit nog steeds in technische werkloosheid. Om de continuïteit te verzekeren na het wegvallen van de Boekenbeurs, organiseert Boek.be van 1 tot 11 november een alternatieve 'boekenmarathon' in samenwerking met de VRT. Hiervoor hebben voorlopig een twintigtal uitgevers zich ingeschreven en ruim 300 auteurs zich geëngageerd. "Op deze manier blijven we trouw aan onze missie en DNA, auteurs en lezers met mekaar in contact brengen via een creatief programma, en het boek onder de aandacht houden om de boekenverkoop te stimuleren", zegt Vé Bobelyn, voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers en verantwoordelijke van de Boekenbeurs.

