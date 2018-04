Organisatoren festivals winnen rechtszaak tegen Sabam

De organisatoren van concerten en festivals hebben hun rechtszaak tegen Sabam gewonnen. De auteursrechtenorganisatie is veroordeeld voor misbruik van haar machtspositie. Het Antwerpse Sportpaleis noemt de uitspraak een mijlpaal. De organisator van onder andere Laundry Day en Summerfestival was voortrekker in de zaak.

Ze reageren opgelucht. Sabam voerde vorig jaar een prijsverhoging in, maar die mag ze niet doorvoeren, want volgens de rechter maakt Sabam zich daarmee schuldig aan oneerlijke marktpraktijken. De auteursrechtenorganisatie moet vanaf nu een dwangsom betalen per inbreuk die ze nog zou maken. Volgens de organisatoren is het een belangrijke uitspraak, van Europees belang, en kan het ook voor andere sectoren waar muziek wordt gespeeld, de horecasector bijvoorbeeld, een aanzet zijn om naar de rechtbank te stappen.