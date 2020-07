Orida-fietsteam breidt uit

In 2020 viert het Orida-fietsteam van Politiezone Antwerpen zijn 20ste verjaardag. Het team groeide uit tot één van de vaste waarden binnen onze politiezone. Het komende jaar wordt het team uitgebreid van 30 naar 40 medewerkers. Zo kunnen zij hun veelzijdig takenpakket nog beter uitvoeren.

Het Orida-fietsteam bestaat dit jaar 20 jaar. Het team groeide de voorbije twee decennia uit tot een vast waarde binnen het Antwerpse politielandschap. Vanop de fiets patrouilleren ze door de Antwerpse binnenstad, begeleiden ze talloze grote en kleine evenementen en ondersteunen ze controleacties over heel het grondgebied van de stad. De fiets is voor hen meer dan een vervoersmiddel, het is een deel van hun uitrusting, die ze onder meer gebruiken om aan ordehandhaving te doen. Hun expertise op en met de fiets delen ze ondertussen met politiekorpsen uit binnen- en buitenland. De voorbije jaren gaven de medewerkers van Orida opleidingen in onder meer Frankrijk, Zwitserland en Spanje.

Uitbreiding Orida-fietsteam

Gezien het groeiende belang van de fiets in het Antwerpse straatbeeld en de groeiende rol van Orida bij Politiezone Antwerpen, wordt er geïnvesteerd in een serieuze uitbreiding van het team. De komende maanden gaat het team op zoek naar 10 extra mankrachten, waardoor het team van 30 naar 40 fietsende politiemannen en -vrouwen groeit. Dankzij deze uitbreiding zal het Orida-fietsteam vaker ingezet kunnen worden en het takenpakket verder kunnen uitbreiden. Vanop de fiets zien ze de stad bovendien vanuit een ander perspectief en kunnen ze andere accenten leggen in hun politiewerk. Vanuit hun uitvalsbasis in hartje Borgerhout zal Orida meer dan ooit zichtbaar zijn in het Antwerpse straatbeeld, behalve wanneer ze in burger patrouilleren natuurlijk!

Internationaal congres

Ter gelegenheid van 20 jaar Orida zou eind juni een internationaal congres georganiseerd worden over fietspolitie. Er werden meer dan 100 deelnemers uit binnen- en buitenland verwacht. Door de coronacrisis is het congres noodgedwongen uitgesteld tot volgend jaar. De bedoeling blijft om expertise rond politiewerk op de fiets uit te wisselen tussen politiekorpsen uit verschillende steden en landen om zo de werking van het Orida-fietsteam verder te kunnen ontwikkelen.