Orida fietsteam plukt inbrekers uit de voetgangerstunnel

Gistermiddag verwittigde een inwoner van de Beatrijslaan de politie omdat hij drie inbrekers had betrapt in zijn appartement. De drie zetten het meteen op een lopen. Twee jonge dames (beide 18) liepen de voetgangerstunnel in, een jonge man (19) liep richting ponton van de overzetboot.

Een interventiepatrouille kon de man staande houden op de kade. Een ploeg van het Orida-fietsteam kon de twee dames onderscheppen in de tunnel en hen samen met het snelleresponsteam arresteren. De drie waren in het bezit van verschillende gestolen spullen, langsheen hun vluchtroutes werden nog enkele gestolen zaken aangetroffen. De buit betrof in de eerste plaats kleren en enkele juwelen. De inbrekers hadden vermoedelijk ook de kluis in het appartement proberen open breken, maar dat mislukte. De drie verdachten bleken gekend voor eerdere feiten, een van de dames stond ook geseind in een onderzoek van PZ Lier. Het drietal wordt voorgeleid.

(archieffoto ATV)