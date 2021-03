Vanaf vandaag is het verplicht om een afspraak te maken voor een bezoek aan een niet-essentiële winkel. Maar winkeliers maken handig gebruik van de achterpoortjes. Klanten kunnen bijvoorbeeld ook gewoon reserveren op het moment dat ze voor de deur of de etalage staan. Al is dat niet de bedoeling, zegt minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Maar het zorgt wel voor verwarring, dat merken ze ook bij lingeriezaak Mussenburg in Kontich waar ze wel strikt op afspraak werken.