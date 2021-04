Nieuws Originele én coronaveilige plek voor een expo: voortuinen

In Wilrijk is er een expo in de voortuinen. Kunstenaars kunnen hun werken nu niet binnen in een expo laten zien natuurlijk. Maar toch wilden ze in Wilrijk jonge kunstenaars de kans geven om hun werk toch aan het het grote publiek te tonen. In de voortuinen dus.