Originele tekeningen van Hugo Claus in catalogus De Slegte

Het Antwerps antiquariaat De Slegte biedt de 9 tekeningen aan die Hugo Claus maakte bij ‘Het verdriet van België’. Een aantal van deze tekeningen figureerde eerder dit jaar in de succesvolle Claus expo ‘Con amore’ in BOZAR. Dit weekend is de complete set te bewonderen op de Internationale Antiquarenbeurs in Mechelen.

In april 1983 maakten Hugo Claus en Cees Nooteboom samen een radiodocumentaire voor de toenmalige B.R.T. naar aanleiding van het verschijnen van ‘Het verdriet van België’. Een geschreven versie van dit interview verscheen in februari 1984 in het Nederlandse blad ‘Avenue’. Als illustratie bij die tekst vatte Claus de wereld van zijn boek in een reeks van 9 tekeningen. Twee kaarten situeren de plaatsen in de roman in Oost- en West-Vlaanderen, 7 tekeningen visualiseren personages en gebeurtenissen uit Claus’ magnum opus. Deels signeerde hij dit werk als zijn alter ego Louis Seynaeve, de hoofdpersoon uit ‘Het verdriet van België’.

Deze unieke set is één van de blikvangers in de nieuwe catalogus van het antiquariaat waarin verder ook brieven van o.a. Louis Paul Boon, Willem Elsschot en Rose Gronon worden aangeboden. Dit naast een selectie avant garde uitgaven & oude antiquarische boeken.

Een papieren versie van de catalogus is verkrijgbaar in het Antiquariaat Wapper 5 Antwerpen, maar ook digitaal te raadplegen op https://www.deslegte.be/static/catalogus53-antiquariaat/

De Internationale Antiquarenbeurs in het Mechelse Cultuurcentrum loopt van vrijdag 7 t.e.m. zondag 9 december. Meer informatie www.antiquarenbeurs-mechelen.com

(Bron en foto : De Slegte)