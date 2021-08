Het is vandaag Wereld Muggendag en dat zet het Instituut voor Tropische Geneeskunde in de kijker met de aankondiging van een nieuwe muggensoort in ons land: de exotische steekmug Culiseta Longiareolata. Dat het insect in onze contreien opduikt is wellicht een gevolg van de klimaatopwarming. De soort vormt geen gevaar voor de mens, maar kan wel ziekteverwekkers voor vogels dragen.