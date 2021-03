Nieuws Oud-leerlingen van Sint Rita maken fictiereeks over aanslagen Zaventem

2 ex-leerlingen van het Sint-Rita college in Kontich hebben een fictie reeks gemaakt over de aanslagen in Zaventem. Nu bijna 5 jaar geleden. De leerlingen waren toen aanwezig op de luchthaven. De 2 studeren aan de filmschool Rits vertellen nu het verhaal dat zij toen beleefd hebben.