Oud-rector UAntwerpen Alain Verschoren overleden

De Universiteit Antwerpen rouwt om het overlijden van oud-rector Alain Verschoren. De ererector overleed in de nacht van donderdag op vrijdag. "Zonder Alain stond onze universiteit niet waar ze vandaag staat", reageert huidig rector Herman Van Goethem. "Zijn verdienste is enorm."

Alain Verschoren liep school in het Koninklijk Atheneum Antwerpen en studeerde vervolgens wiskunde aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA). Daar bouwde hij aansluitend zijn academische carrière uit. Met succes, want Verschoren werd in 2001 rector van het RUCA. Hij werd er ook de laatste rector, want in 2003 bundelde het RUCA de krachten met de UFSIA en de UIA: de eengemaakte Universiteit Antwerpen was een feit.

Alain Verschoren was altijd een grote voorstander van de fusie geweest. “Als ik niet de laatste RUCA-rector ben, dan hebben we gefaald”, zei hij zelf. Em. prof. Francis Van Loon werd de eerste rector van de Universiteit Antwerpen. Alain Verschoren werd de eerste voorzitter van de raad van bestuur en tekende zo mee het groeiplan van de universiteit uit. In 2008 werd hij zelf rector, met twee opeenvolgende mandaten tot 2016.

Enorme bijdrage

“Antwerpen verdiende in de ogen van Alain een grote universiteit, en hij heeft er persoonlijk meer dan zijn steentje toe bijgedragen”, aldus rector Herman Van Goethem. “Zijn verdienste kan niet onderschat worden. Onder zijn rectoraat verdubbelde het aantal studenten aan UAntwerpen, tot 20.000. Alain zette onze universiteit op de kaart, zonder meer. Vandaag tellen we mee, op alle vlakken.”

Alain Verschoren, onder wiens bewind de campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken nieuwe gebouwen kregen, ging ook tot het uiterste voor het Antwerpse hoger onderwijs in het algemeen. Zo was hij drie jaar voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. In 2013 bracht hij de integratie van hogeschoolopleidingen tot een goed einde.

James Joyce

Hoewel zijn bestuurstaken heel wat tijd en energie opslorpten, bleef Verschoren lesgeven en maakte hij tijd vrij om wiskundestudenten op de universiteit van Tenerife te begeleiden. Spanje was een van Verschorens passies, zoals ook James Joyce: van diens meesterwerk Ulysses verzamelde de oud-rector versies in bijna vijftig verschillende talen.

Alain Verschoren werd 66 jaar en laat een echtgenote, twee kinderen en twee kleinkinderen na. Hij overleed onverwacht in Tenerife. Namens de voltallige gemeenschap van de Universiteit Antwerpen biedt rector Herman Van Goethem zijn innige deelneming aan aan de familie, de vele vrienden en collega’s van Alain Verschoren.

(Bron en foto: © Universiteit Antwerpen)