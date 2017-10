Oud-scoutsleider uit Wuustwezel krijgt opschorting van straf

De politierechtbank van Leuven heeft vandaag opschorting van straf verleend aan een 22-jarige man uit Wuustwezel die als toenmalige scoutsleider in de zomer van 2016 een ongeval veroorzaakte in Bertem.

In zijn auto zaten negen geblinddoekte scoutsleden. Alexander V. uit Wuustwezel reed op 12 juli 2016 tijdens een dropping op weg naar Herent tegen een elektriciteitspaal op de Nijvelsebaan in Bertem. De bestuurder verloor de controle over het stuur na een verkeerde handeling met zijn gsm, die diende als gps.

In zijn Renault Kangoo zaten negen geblinddoekte scoutsleden, van wie vier zonder gordel in de koffer. Enkele jongeren van 14 en 15 jaar uit Wuustwezel liepen lichte verwondingen op. In de media kwam van de Vlaamse scoutsleiding veel kritiek op de eigen leider. De advocaat hekelde op het proces Scouts en Gidsen Vlaanderen omdat die het niet opnam voor de vrijwilliger. De beklaagde bleef nog een jaar scoutsleider, maar hield het toen voor bekeken. Voor aanvang van het proces was hij bij alle ouders langsgegaan om zich te excuseren. De politierechtbank verklaarde V. schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder rijbewijs. De rechter sprak de opschorting van straf met probatie uit gedurende drie jaar. Een van de voorwaarden is dat de student bio-ingenieur een sensibiliseringscursus volgt. De burgerlijke belangen worden later behandeld