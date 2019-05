Oude ATEA-site wordt 'hippe woonbuurt' aan Prins Albertpark in Berchem

Het oude, industriële gebouw Albert Building aan de Belpairestraat in Berchem heeft zijn eigen creatieve hub gekregen: 'bel_aire'. In die hub zetten 25 Antwerpse start-ups hun eerste professionele stappen én blazen ze het leegstaande gebouw nieuw leven in.

Vanaf 2020 transformeert ontwikkelaar Kolmont, samen met het Antwerpse bouwbedrijf DCA, de site om tot een moderne stadsbuurt met 77 appartementen, winkels en kantoren. Een stukje New York in Berchem, zeg maar. Tijdens een opendeurdag van het project 'bel_aire' op woensdag 8 mei kan de voltallige buurt kennis maken met de 25 start-ups en hun werk.

Het industriële pand op de hoek van de Belpairestraat met de Coverlierstraat in Berchem staat al een hele tijd leeg. Waar de oude fabriek in de 20e eeuw nog volop draaide, is dat de laatste jaren niet meer het geval. Het grote complex, met een oppervlakte van ruim 10.000 vierkante meter, staat al een tiental jaar te verkommeren. Maar daar komt nu dus verandering in.

Albert Residence

De industriële site ondergaat vanaf dit jaar een indrukwekkende transformatie en krijgt de naam Albert Residence. Op de bovenverdiepingen komen in totaal 77 appartementen met één, twee en drie slaapkamers. Op het gelijkvloers vullen commerciële ruimtes, een fietsenstalling en kantoren de vrijgekomen ruimte van 2.800 vierkante meter in. De bestaande buurtsupermarkt en de fitness behouden hun oorspronkelijke stek in het gebouw.

Michiel Verhoeven van Kolmont: “De karakteristieke fabrieksgebouwen zullen we in ere herstellen zodat we de grandeur van het gebouw kunnen teruggeven aan de omliggende buurt. Wel breken we storende bijgebouwen af en in de plaats trekken we een mooie nieuwbouw op die geheel in stijl is met het industriële complex.”

New York-gevoel

De hippe lofts en moderne nieuwbouwappartementen in het industriële pand, moeten de inwoners van Berchem een New York-gevoel geven. Het gebouw krijgt ook een grote intensieve daktuin: “We gaan 3.700 vierkante meter aan daken en 1.000 vierkante meter terrassen omtoveren tot een groene invulling zodat de buurt mee kan genieten van extra kleur en zuurstof. En om de parkeerdruk voor de buurt te compenseren, bouwen we een ondergrondse parkeergarage waar plaats is voor meer dan 120 wagens.", aldus Pieter Jan Van Loock van DCA Woonprojecten.

Maar om het leegstaande gebouw een tijdelijke invulling te geven, werken de ontwikkelaars Kolmont en DCA Woonprojecten samen met leegstandsbeheerder FMT - expert in het tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed in heel België. Voor alle partijen was het belangrijk om tot een kwaliteitsvolle invulling te komen. Met het nieuwe platform 'bel_aire' biedt FMT het artistiek talent uit Antwerpen verschillende werkplaatsen aan, en dat aan een betaalbare prijs. Zo toverde de stad samen met de drie andere partners de leegstaande verdieping om tot een creatieve hotspot voor 25 Antwerpse start-ups.

Glenn Versieck, directeur van FMT: “Uit ervaring weten we dat een project zoals bel_aire in Berchem een zegen is voor start-ups zoals een juweelontwerper, een modelabel, designers, eventbureaus of schrijvers en scenaristen. Voor hen is het huren van zulke betaalbare ruimtes een eerste professionele ervaring waardoor ze zich verder kunnen ontplooien in hun vakgebied.”

Opendeurdag



Om de buurt kennis te laten maken met de creative hub in het gebouw, organiseert leegstandsbeheerder FMT samen met Kolmont en DCA Woonprojecten op woensdag 8 mei een opendeurdag van 14 uur tot 18 uur. Hier krijgen buurtbewoners de kans om de werkruimtes van alle start-ups te bezoeken. Dat gaat van fashion designers, een schilderscollectief, een architectenbureau en modeontwerpsters tot een upcyclingkantoor, muziekstudio’s, stylisten en business developers.

De Hasseltse ontwikkelaar Kolmont doet beroep op het Kempische bouwbedrijf DCA om de grondige facelift van het oude fabriekspand samen in goede banen te leiden. Beide bedrijven hebben jarenlange ervaring in het bouwen van duurzame, residentiële projecten. De eerste werken van het bouwproject starten dit jaar nog.