Oude hangars Scheldekaaien verhuizen wellicht naar Spoor Oost

De stad Antwerpen wil de hangars, die nu op de Scheldekaaien staan, verhuizen naar Spoor Oost. Het terrein van de Sinksenfoor moet zo aantrekkelijker worden.



De stad wil de hangars behouden als erfgoed. Mogelijk verhuizen ze al in de loop van 2017-2018. Het idee is om ze te plaatsen ter hoogte van de gele kranen op Spoor Oost. Daar kunnen ze dienen als shelters bij regenweer, maar ook als overdekte marktplaatsen. Er is een miljoen euro van Europa om meer leven te blazen in de site van Spoor Oost. Op lange termijn is er ook sprake van een foodmarket en een watergordijn.