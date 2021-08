Een buschauffeur van De Lijn 640 is het slachtoffer geworden van fysieke agressie. Dat schrijft HLN. Op een bepaald moment stopte hij zoals voorzien in Maria-ter-Heide, maar twee passagiers die op de bus zaten moesten eigenlijk in Loenhout zijn. Er ontstond een woordenwisseling tussen de chauffeur en de passagiers waarop een van die mannen een stok nam en de chauffeur ermee in het aangezicht sloeg. De man kon gelukkig een tweede slag afweren. Hij raakte wel gewond aan de oogkas en arm en is een tijdje werkonbekwaam. Vorig jaar werden er 1.379 gevallen van agressie tegen chauffeurs gemeld. In 132 gevallen ging het om fysiek geweld.