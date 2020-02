Verschillende scholen in het Antwerpse hielden vandaag de deuren gesloten omwille van het stormweer. Ook in Wilrijk, waar de kleuter-, basis en middelbare school Ieperman midden in een park ligt. De beslissing viel vorige vrijdag. En die werd duidelijk niet lichtzinnig genomen. Op het schooldomein kwamen heel wat takken en ook bomen naar beneden.