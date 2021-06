Merskem ontdekken door de ogen van de bewoners, dan kan nu via een gratis fotowandeling en podcast. In 'Talk of the Town Merksem' nemen 19 buurtbewoners je op sleeptouw tijdens een wandeling door het district. Op het parcours staan grote fotoportretten van Merksemnaren. Een bijhorende QR-code leidt de bezoeker naar een geluidsfragment. De modellen vertellen elk in twee minuten hun verhaal, soms persoonlijk en af en toe ontroerend, maar vooral mooi.