Ouders mogen opnieuw het huwelijk van hun kinderen bijwonen

Wat zit er in het water in Wijnegem? Die vraag beginnen de inwoners zich daar te stellen, want de gemeente blijft zo goed als gespaard van het coronavirus. 17 mensen raakten er besmet, minder dan 2 op 1000. En daarmee is Wijnegem de meest coronaveilige plek in onze regio. Het geheim van de Wijnegemnaren zou wel eens heel simpel kunnen zijn: de regels volgen.