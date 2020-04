Het heeft geregend. Dat is nieuws jawel, want het moet zo wat de eerste keer sinds de corona lockdown zijn. En dus was het toch al wat moeilijker voor veel ouders om met de kinderen buiten in de tuin te gaan spelen. Voor Bert en Lise uit Ekeren en vooral ook voor hun kinderen maakt het weer niet uit. Want zij vonden niet beter om tijdens deze lockdown een boomhut te maken. Maar dan wel binnen op hun zolder.