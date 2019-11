De originele tekeningen van drie albums van Piet Pienter en Bert Bibber worden op 16 november geveild in veilinghuis Bernaerts. De datum van de veiling is niet toevallig gekozen want dan is het precies 100 jaar geleden dat tekenaar POM geboren werd. Pom, of Jozef Van Hove overleed in 2014 maar zijn strips zijn ook vandaag nog best te genieten.