De ouders van de vermoorde Julie Van Espen hebben een brief gestuurd naar de koning en de belangrijkste politici van ons land. Ze vragen maatregelen aan de politiek, om seksuele delinquenten beter op te volgen. Als justitie zijn werk had gedaan had Julie nu nog geleefd, schrijven de ouders. Ze vragen dat wie in de fout is gegaan, gestraft wordt.