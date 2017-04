Ouders veroordeeld voor druggebruik in bijzijn van hun baby

Een 46-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Antwerpen zijn vandaag voor de rechtbank verschenen, omdat ze in het bijzijn van hun baby drugs hadden gebruikt. De vader had het jongetje ook een klap tegen het hoofd gegeven en hem door elkaar geschud, omdat hij onophoudelijk bleef huilen.

De procureur vorderde voorwaardelijke celstraffen van 45 maanden voor de vader en 22 maanden voor de moeder. Op 29 juli 2016 werd het toen bijna zes maanden oude zoontje van de beklaagden in het Jan Palfijnziekenhuis binnen gebracht. De moeder had gezien hoe haar partner de baby een klap op het achterhoofd had gegeven.

De vader bekende spontaan dat hij het jongetje een dag eerder ook door elkaar had geschud, omdat hij het onophoudelijke gehuil niet meer aankon. Bij het kind werd een hersenvliesbloeding, een bloeding van het netvlies en blauwe plekken vastgesteld. Bij eerdere ziekenhuisopnames - de baby werd twee maanden te vroeg geboren en sukkelde wat met zijn gezondheid - waren bovendien sporen van cannabis, amfetamines en cocaïne in zijn urinetesten aangetroffen.

Beide beklaagden kampten met een zware drugsverslaving. De procureur vond het ronduit "schandalig" dat ze in het bijzijn van hun baby gebruikt hadden. Het jongetje werd door de jeugdrechter in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning geplaatst.