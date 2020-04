Ouders vragen duidelijke communicatie over heropstart van lessen

Ouders maken zich zorgen over de terugkeer naar school en vragen duidelijke communicatie over wie, wat, waar, waarom en hoe om deze ongerustheid weg te nemen. Een voorbeeldcommunicatie vanuit de overheid die vervolgens door elke school moet worden aangepast aan de lokale situatie, kan een oplossing zijn. Dat zegt de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV).

De fysieke veiligheid staat voorop, erkennen de ouders, maar ze dringen er tegelijk op aan om ook aandacht te hebben voor de mentale veiligheid door erover te waken dat de genomen maatregelen goed geduid worden naar de leerlingen. 'Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te kunnen komen. Zeker voor jonge kinderen kunnen de extra maatregelen heel bedreigend overkomen', benadrukken ze.

Daarnaast pleiten de ouders voor realistische veiligheidsmaatregelen. 'Het langdurig dragen van een mondmasker is geen evidentie. Waar nodig, moet het. Maar indien er andere maatregelen genomen kunnen worden, zoals social distancing, moeten die de voorkeur krijgen. In verband met het handen wassen, vragen we om ook hier het evenwicht te zoeken tussen ideale omstandigheden en de praktijk.' Om de vele vragen van de ouders te beantwoorden, stellen de ouders vervolgens voor dat de scholen voor noodgevallen een corona-aanspreekpunt aanduiden of een coronanummer in het leven roepen.

Enkele andere suggesties: een persoonlijk contact met de ouders van elke leerling ter afsluiting van het schooljaar, waar mogelijk rekening houden met tweelingen, broers/zussen en nieuw-samengestelde gezinnen bij het leggen van de organisatorische puzzel in de scholen en verifiëren of ouders gebruik kunnen maken van voor- en naschoolse opvang wanneer zij zelf weer aan het werk moeten.

Tot slot werd er ook gedacht aan de extra, onvoorziene kost die deze hygiënemaatregelen met zich meebrengen voor de school. 'Als deze doorgerekend wordt aan de ouders, vragen we om de bestaande regels in verband met schoolkosten zeker te handhaven: billijkheid van de gevraagde bijdrage, gespreide betaling mogelijk, duidelijke informatie vooraf over de te verwachten kost. De kans is zeer reëel dat er nu meer gezinnen in financiële moeilijkheden zitten, gezinnen waarvan de school dit niet verwacht had, klinkt het tot slot.