In Essen sluit het Erasmusatheneum de tweede en derde graad na een negatieve doorlichting. Dat is vandaag bekend gemaakt aan de ouders en leerlingen. Leekrachten waren eerder al op de hoogte gebracht. Het nieuws overvalt hen. Want een deel van de leerlingen zal tegen september een nieuwe school moeten zoeken. En ook leerkrachten moeten elders aan het werk.