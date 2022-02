Droevig nieuws uit Ekeren. Want daar is de oudste Antwerpenaar overleden. Hendrika Dirix werd 108 jaar. Op de foto ziet u 'Jetje' met Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx. Het is een foto die Antwerps burgemeester Bart De Wever deelde op Instagram. Daar had hij niets dan lovende woorden voor Hendrika: "Het was een eer om haar enkele malen te mogen ontmoeten, een ijzersterke vrouw in alle opzichten", schrijft hij.