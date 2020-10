Een regelrechte stunt. Zo mogen we de prestatie van Antwerp zeker noemen. The Great Old won gisteren op de Bosuil met 1-0 van de Engelse topclub Tottenham, waar trainer José Mourinho Antwerpenaar Toby Alderweireld helaas 90 minuten op de bank liet zitten. Antwerp wint voor de tweede keer op rij in de Europa League en is zo alleen leider in de groep.