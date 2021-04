Oudste gebouw van Kontich van de sloop gered

De Ploeg, een van de oudste gebouwen van Kontich, wordt dan toch niét gesloopt. Dat heeft de gemeente beslist. Het gebouw is in slechte staat. Eind vorig jaar werd het zelfs ontoegankelijk verklaard. Toen deed het nog dienst als lokaal voor basketbalclub Kontich Wolves. Vroeger was het ook een pastorie, een café en een rijkswachtkazerne.

Eigenlijk zei een technisch advies dat het best was om het gebouw af te breken. Maar dat krijgt het gemeentebestuur dus niet over z'n hart. Dat wil het gebouw nu laten renoveren. Ook al hangt daar een stevig prijskaartje aan vast.

Oppositiepartij Dorpslijst Sander, dat de voorbije weken actie voerde om het gebouw te redden, reageert opgelucht.