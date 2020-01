6,4 graden. Dat was de watertemperatuur van de zwemvijver in het Boekenbergpark waar de Deurnese ijsberen vandaag hun jaarlijkse Winterzwemfeest hielden. Dat feest is voor de ijsberen de gelegenheid om iedereen die wil kennismaken met het koudwaterzwemmen uit te nodigen in hun vijver. Voor een doorgewinterde ijsbeer was het wellicht nét iets te warm, maar de nieuwelingen waren opvallend snel het water uit...