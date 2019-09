Goed nieuws voor wie al eens graag een kickflip of een ollie landt, want Antwerpen is een indoor-skatepark rijker. In de sportloods aan Park Spoor Noord opent dit weekend de Antwerp Skateboard Academy. Een nieuwe locatie dus om te gaan skaten, maar jongeren kunnen er ook tricks en jumps leren in clubverband onder het oog van gediplomeerde instructeurs.