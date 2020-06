Overbodige Virton-Beerschot op 26 juli

Virton - Beerschot zal dan toch gespeeld worden. Vandaag is er zelfs een datum geprikt: de overbodige match wordt op 26 juli gepland.

In de reguliere competitie verloor Beerschot op Virton na een onterecht toegekend doelpunt. Beerschot ging in beroep en na een hele soap werd beslist dat de match herspeeld moest worden. Omdat de wedstrijd er niet meer toe doet, was het onduidelijk of de partij effectief nog gespeeld zou worden. Dat is dus wel het geval. Al heeft het dus niet meer waarde dan een oefenmatch. Een week later speelt Beerschot de terugmatch van de finale tegen OHL.

(Foto: © Belga)