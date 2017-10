Overgang naar het wintertijd gevaarlijk voor voetgangers

Dit weekend gaat het zomeruur weer over naar de normale tijd. Het wordt een uur vroeger donker en het zijn vooral de voetgangers die hiervan de gevolgen dragen.



Volgens een nieuwe statistische analyse van Vias institute is er een stijging van het aantal dode en zwaargewonde voetgangers met 50% tijdens het spitsuur in Vlaanderen. De overschakeling naar het winteruur is de start van een risicovolle periode. Van oktober tot november stijgt het aantal letselongevallen met voetgangers in de avondspits met 24%. Het aantal zwaargewonde en doden bij voetgangers neemt zelfs met 50% toe. Er zijn dus niet alleen meer ongevallen, ze zijn ook ernstiger.

Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder Vias institute: ‘De overgang naar het winteruur is telkens weer een periode die extra aandacht vraagt. Het is van het grootste belang dat voetgangers en fietsers goed zichtbaar zijn, maar ook de autobestuurders moeten extra alert zijn. Veel ongevallen kunnen vermeden worden als iedereen de regels respecteert en blijkt geeft van hoffelijkheid en begrip voor elkaar’.