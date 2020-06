Overheid waarschuwt voor phishing via eBox

De FOD Beleid en Ondersteuning waarschuwt voor phishing via de eBox, de digitale brievenbus van de overheid. Sinds 15 juni circuleert een phishingmail waarin staat dat men in aanmerking komt voor een 'coronacompensatie' via de eBox. Maar als men op de link klikt, wordt men afgeleid naar een website die een kopie is van myebox.be. Door in te loggen en zijn bankgegevens in te vullen, valt men ten prooi aan oplichters.

De FOD geeft enkele tips om de phishingmail te herkennen. Berichten vanuit Myebox zullen je steeds aanspreken met je naam, en niet met 'Geachte Heer/Mevrouw'. De oplichters gebruiken ook een e-mailadres (info@csam-administratie.email) dat niet van de federale overheid is. Ook de link naar de website (www.corona-compensatie.be) is vals. Inloggen bij de overheidsdiensten gebeurt steeds via digitale sleutels, (eID, itsme,...), terwijl men op deze vervalste website enkel kan inloggen via een gebruikersnaam en paswoord. EBox zal ook nooit om je bankgegevens vragen. De overheidsdienst roept op niet op de mail te klikken en zeker geen bankgegevens door te spelen. Verdachte mails kan men doorsturen naar het Centrum voor Cybersecurity via verdacht@safeonweb.be. Meer tips vindt men op de website https://campagne.safeonweb.be/nl/phishing.

(foto © Belga)