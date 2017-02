Overkappingsfonds moet leefbaarheidsmaatregelen financieren

De stad Antwerpen gaat een 'overkappingsfonds' oprichten om leefbaarheidsmaatregelen te financieren in het kader van de overkapping van de Antwerpse ring.

Het geld komt van toekomstige bouwprojecten binnen een perimeter van 500 meter rond de snelweg. Projectontwikkelaars moeten in Antwerpen sowieso al een bijdrage leveren om maatschappelijke noden in de omgeving aan te pakken, bijvoorbeeld voor scholenbouw, en in dat gebied gaan die middelen rechtstreeks naar het overkappingsfonds. Het stadsbestuur benadrukt dat het fonds niet bedoeld is om de overkapping zelf te financieren. "Het gaat om leefbaarheidsmaatregelen zoals geluidsbermen, die sowieso al meteen voordelen voor de buurt opleveren én later kunnen bijdragen aan en geïntegreerd worden in een overkapping", zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde.

De leefbaarheidsmaatregelen die met het fonds gefinancierd worden, komen telkens in het gebied waar het project in kwestie ontwikkeld wordt. Met het oog daarop wordt de ringzone ingedeeld in vier deelgebieden: Noord (Merksem-Deurne), Centraal (Borgerhout-Berchem), Zuid en West (Linkeroever). Van de Velde hoopt op deze manier op termijn zeker 25 à 30 miljoen euro in het fonds te krijgen.