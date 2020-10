Overleg gouverneur Cathy Berx met burgemeesters van de provincie

De gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx plant vanavond een digitaal overleg gepland met de burgemeesters en de Antwerpse deputatie over de coronacrisis. Dat in aanloop naar de provinciale crisiscel, die morgenmiddag bijeenkomt.

Om de burgemeesters van de provincie Antwerpen te betrekken bij de aanpak van de crisiscel, organiseert Berx een digitaal overleg. 'Hier zal in de eerste plaats de verspreiding van het virus en de algemene situatie in kaart gebracht worden', klinkt het bij het kabinet van de gouverneur. Moest het tot bijkomende maatregelen komen in de provincie Antwerpen, dan wordt daarover beslist in de provinciale crisiscel die dinsdagnamiddag samenkomt. Daarin zijn de burgemeesters niet vertegenwoordigd

(archieffoto © Belga)