Overleg levert niets op : Staking De Lijn gaat door

De vakbonden en de directie van De Lijn hebben vanochtend nog informeel overleg gepleegd, maar ook die gesprekken hebben niets opgeleverd. De staking gaat dus gewoon door.

"We hebben naar mekaar geluisterd, maar dat was het dan", zegt nationaal secretaris Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten. "Er is geen concrete vooruitgang geboekt en de acties gaan door", aldus Coolbrandt.

Hij benadrukte verder dat er voor de start van de staking geen overleg meer is gepland, maar dat vakbonden en directie wel naar elkaar zullen blijven luisteren. Dinsdag maken de bonden een round-up van de situatie. Het vakbondsfront bij De Lijn wil vier dagen staken, vanaf vrijdagochtend tot en met maandagavond.

De bonden vragen de bus- en tramchauffeurs om minstens één dag het werk neer te leggen. Dat maakt dat het onmogelijk te voorspellen is waar en hoeveel bussen en trams er zullen rijden. Bovendien hebben de vakbonden ook de chauffeurs van de privé-exploitanten opgeroepen om niet uit te rijden. Reizigers kunnen op vrijdag en maandag vanaf 6.30 uur terecht op de website van De Lijn voor updates over het verkeer. In het weekend is dat wat later: vanaf zaterdag is de zomerdienst van kracht, het aanbod is dan beperkter, zo laat De Lijn weten in een mededeling.

Op de website zal ook een attest staan voor de school of werkgever. Het grote twistpunt van de sociale onvrede bij De Lijn zijn de lopende cao-gesprekken. De bonden vragen de maximale opslag van 1,1 procent die de sociale partners op nationaal intersectoraal niveau onderhandeld hebben. De vakbonden willen die ingevuld zien, maar de directie wil 1 procent geven, waarvan de helft via een bonus.