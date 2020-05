De studenten van de Universiteit Antwerpen zullen volgend academiejaar niet massaal kunnen samentroepen in grote aula's. Nu al werd beslist om zeker het eerste semester enkel lessen te voorzien tot maximaal 100 studenten. Minder drastisch dan nu het geval is, waarbij er enkel nog online les wordt gegeven, maar van een terugkeer naar hoe het vroeger was is dus nog geen sprake