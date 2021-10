Nieuws Overlegcomité: Coronapas voor horeca en fitness en mondmaskers in winkels.

We zullen binnenkort onze coronapas moeten tonen als we op restaurant of café gaan. Dat is zonet beslist op het overlegcomité. Het Covid Safe Ticket wordt ingevoerd in de horeca en in de fitnesszaken.