Verplichte quarantaine voor wie terugkomt uit rode zone

Het Overlegcomité zit sinds 14 uur bijeen voor een nieuwe evaluatie van het coronavirus. De focus zou vooral op de strengere handhaving van de huidige regels liggen. 'Verstrengen is niet de bedoeling, maar ik denk dat we duidelijker moeten zijn over onze bedoelingen en moeten proberen om alle Belgen goed mee te krijgen, om de zwaksten te beschermen', zei Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet bij zijn aankomst aan het Egmontpaleis.