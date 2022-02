Overlegcomité vandaag: verdwijnt mondmaskerplicht in lager onderwijs?

Schurft is in opmars bij de Antwerpse studenten. De huidaandoening, die veel jeuk veroorzaakt, kwam jarenlang nauwelijks voor in ons land. Maar het is nu terug van weggeweest. In Gazet van Antwerpen vertelt een apotheker uit de studentenbuurt dat het aantal aangevraagde voorschriften voor de zalf tegen schurft het afgelopen jaar enorm is gestegen. De effectiviteit van die zalf is wel afgenomen omdat de schurfmijt er resistent is tegen geworden. Voor dit jaar zijn er nog geen cijfers, dat komt omdat de zalf op dit moment nergens beschikbaar is in België.