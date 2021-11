Overlegcomité vergadert: dit ligt op tafel

Het Overlegcomité komt vanmiddag vervroegd samen om te praten over nieuwe coronamaatregelen. Die zouden komend weekend al van toepassing worden om de cijfers zo snel mogelijk in te tomen. De coronapas alleen lijkt niet te volstaan en dus zal de mondmaskerplicht wellicht worden uitgebreid. Mogelijk komt er een combinatie van de twee bij evenementen en in bioscopen, maar ook in de horeca zou het opnieuw verplicht worden voor wie zich verplaatst. En zo goed als zeker is dat de minimumleeftijd voor mondmaskers verlaagd wordt naar 10 of zelfs 9 jaar. Voor discotheken en dancings wordt onderzocht of er aan de ingang boven op de coronapas een bijkomende sneltest kan worden ingevoerd. Telewerken wordt allicht terug de norm. Veel knopen die moeten doorgehakt dus. Meer vanavond in ons uitgebreider nieuws.