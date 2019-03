Overname Rupel Boom "Dit is de enige mogelijkheid om te overleven"

Een nieuwe rubriek in onze Score vanaf vandaag: 'Goal' heet die. Acht weken lang brengen wij een bezoek aan voetbalclubs, op zoek naar bijzondere verhalen over hun jeugdwerking. En als beloning voor een goed verhaal, krijgen de clubs dan twee splinternieuwe doelen om mee te trainen. De club die de spits mag afbijten is Olvac uit Edegem. Die zet sinds kort zwaar in op meisjesvoetbal, en met succes. Maar met de voetbalvelden gaat het minder, die zijn afgekeurd. Al is Olvac vastbesloten dat op te lossen. En wel dankzij: potten choco.