Overnemer voor Brasserie Berlin

Er is een overnemer voor de Pabo-winkel langs de A12 in Aartselaar. Pabo verkocht erotische speeltjes, maar de keten werd eind augustus failliet verklaard. De uitverkoop die de winkels toen organiseerden lokten een massa volk. Een Waalse keten neemt de zaak in Aartselaar en die op twee andere plekken over. De nieuwe winkel zal Babylon Loveshop heten. Wanneer die opent en of het personeel van Pabo er opnieuw aan de slag kan, is nog niet duidelijk.