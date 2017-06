Vandaag heeft Burger King aan Kinepolis de deuren geopend. En dat was meteen een succes.

Een massa volk kwam al meteen over de vloer bij de eerste Burger King vestiging in België. Het was een ware overrompeling om een Whopper of Big King te proeven.

Bekijk hier de atv-reportage van gisteren over Burger King.

(foto Silvan Caulier)