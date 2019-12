Overrompeling van mensen die vignet willen voor lage-emissiezone

De Antwerpse stadsloketten worden overrompeld door mensen die een vignet willen kopen voor de lage-emissiezone. De normen voor de LEZ worden vanaf 1 januari zwaar verstrengd. Wie nu nog een afspraak wil maken kan pas ten vroegste op 7 januari terecht bij een stadsdienst, in sommige districten is dat zelfs midden januari.

Bijna 620.000 wagens mogen vanaf vanaf 1 januari de lage-emissiezone in Antwerpen niet meer in, tenzij ze daarvoor betalen. Heel wat sinjoren zijn duidelijk pas laat in actie geschoten. Want de stadsloketten worden momenteel overrompeld. Het kabinet van milieuschepen Meeuws zegt te proberen er nog een mouw aan te passen. Intussen kan je je ook online registreren, of bij een van de LEZ-automaten.

(Foto: © Belga)