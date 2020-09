Nieuws Oversteekplaats waar cafébaas overleed, is heraangelegd

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De oversteekplaats waar cafébaas Michiel Claus is overleden, is heraangelegd. Er staan nu verkeerslichten die het voor fietsers en voetgangers veel veiliger moet maken om over te steken.