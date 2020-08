Oversterfte van 86 procent in rusthuizen

België is geen nummer één qua coronadoden. Dat blijkt uit een evaluatierapport van onderzoekers van de VUB en de ULB waarover Het Laatste Nieuws en Le Soir schrijven. Wel was er forse oversterfte in de rusthuizen.

Premier Sophie Wilmès bestelde het rapport bij Raphaël Lagasse (ULB) en Patrick Deboosere (VUB), autoriteiten als het over oversterfte gaat. Hun conclusie: in België was het niet zoveel slechter dan elders, maar er werd beter gerapporteerd. Tussen 9 maart en 24 mei was de mortaliteit in rusthuizen wel zowat twee keer hoger dan in dezelfde periode in 2018 en 2019: +86 procent overlijdens.

De maatregelen na de krokusvakantie kwamen allicht te laat, luidt het. 'We kunnen het niet meer bewijzen, maar vermoedelijk zat het virus in een aantal rusthuizen al binnen voor de terugkeer uit de skioorden. Midden maart zien we in rusthuizen al immers oversterfte.' In vergelijking met andere landen zit België in het sterk getroffen peloton van Europa, maar aan de kop rijden Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, luidt het voorts.

