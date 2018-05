Overval met aardappelmesje mislukt

Op de Falconrui werd zondagnacht een verdachte gevat die had geprobeerd om twee mensen te overvallen met een aardappelmesje. Die overval mislukte, waarop de verdachte probeerde te ontsnappen. Hij werd door een interventiepatrouille van de politie aangetroffen in de Rozenstraat. Hij verklaarde spontaan in het bezit te zijn van een mesje en werd gearresteerd. De twee slachtoffers verklaarden de verdachte te herkennen. Tijdens de controle werd een maaltijdchequekaart aangetroffen die gelinkt kon worden aan een grijpdiefstal op zaterdag. De politie onderzoekt of de verdachte voor de eerdere feiten in aanmerking komt.