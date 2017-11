Overvaller (15) druipt af nadat winkelier weigert geld af te geven

Zaterdagmiddag heeft de politie een overvaller gevat. De jongeman van 15 jaar had om 12.20 uur met een wapen in de hand geprobeerd om geld af te troggelen van een winnkelier aan het Kolonel Slaterplein. De winkelier weigerde iets te geven, waarop de overvaller afdroop nadat hij "shit" had gemompeld. De politie deed meteen nazicht in de omgeving en kon de verdachte in de Karel Meyvisstraat in Hoboken treffen. Tijdens de fouille vond de politie een nepwapen. De minderjarige werd overgebracht naar het kantoor aan Noorderlaan.

