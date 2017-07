Overvaller die bejaarde dame bestal en toetakelde opgepakt

In de nacht van zondag op maandag werd een 87-jarige dame uit Antwerpen in haar eigen woning zwaar aangepakt door een inbreker. De man verdween met de buit, waaronder de fiets van het slachtoffer. Toen de man het rijwiel aan een passante wilde 'schenken', sloeg die alarm. De politie kon de gewelddadige inbreker na een korte achtervolging inrekenen.

Omstreeks middernacht was de man de woning van de bejaarde vrouw binnengedrongen en had haar bedreigd met een mes, gekneveld, geslagen en bestolen. Toen de man vertrokken was en ze de kust veilig achtte, kon ze zichzelf bevrijden en naar haar zoon vluchten. Die laatste verwittigde onmiddellijk de politie. De kranige en strijdvaardige vrouw werd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht voor verzorging, waarna ze door haar zoon werd opgevangen. De inbreker had duidelijk heel de woning doorzocht en een grote wanorde veroorzaakt. Hij was uiteindelijk aan de haal gegaan met een beperkte som geld, een bankkaart, wat juwelen en andere snuisterijen en de oude, grijze damesfiets van het slachtoffer.